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Лисичанск успели покинуть не все желающие, - ВГА

Фото: Лисичанск успели покинуть не все, кто хотел этого (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Захваченный российскими войсками Лисичанск (Луганская область) успели покинуть не все желающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Лисичанской военно-гражданской администрации Валерия Шибико, которого цитирует "Радио Свобода".

По его словам, особенно поток желающих покинуть город вырос в последние дни.

"Тех, кого могли, мы вывезли, но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска", - отметил он.

Он подчеркнул, что пока продолжаются бои, нет безопасного способа покинуть Лисичанск. В то же время некоторая часть местных жителей действительно ждала прихода российской армии.

"Это люди более старшего возраста, которые еще помнят Советский Союз, они его ждут и дождались", - добавил Шибико.

Напомним, украинская сторона объявила о выходе из Лисичанска накануне, 3 июля 2022 года. Военное командование объяснило отступление тем, что противник в разы превосходит украинских военных в огневой мощи.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что украинские силы обязательно вернутся в Лисичанск.

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ЛисичанскВойна России против Украины