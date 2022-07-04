Лисичанск успели покинуть не все желающие, - ВГА

По его словам, особенно поток желающих покинуть город вырос в последние дни.

"Тех, кого могли, мы вывезли, но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска", - отметил он.

Он подчеркнул, что пока продолжаются бои, нет безопасного способа покинуть Лисичанск. В то же время некоторая часть местных жителей действительно ждала прихода российской армии.

"Это люди более старшего возраста, которые еще помнят Советский Союз, они его ждут и дождались", - добавил Шибико.