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Лисичанськ встигли залишити не всі охочі, - ВЦА

Фото: Лисичанськ встигли залишити не всі, хто хотів цього (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Захоплений російськими військами Лисичанськ (Луганська область) встигли залишити не всі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерія Шибіко, якого цитує "Радіо Свобода".

За його словами, особливо потік осхочих залишити місто виріс в останні дні.

"Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли дістатися до якихось районів в глибині Лисичанська",-зазначив він.

Він підкреслив, що поки тривають бої, немає безпечного способу залишити Лисичанськ. У той же час деяка частина місцевих жителів дійсно чекала приходу російської армії.

"Це люди більш старшого віку, які ще пам'ятають Радянський Союз, вони його чекають і дочекалися", - додав Шибіко.

Нагадавши, українська сторона оголосила про вихід з Лисичанська напередодні, 3 липня 2022 року. Військове командування пояснило відступ тим, що противник в рази перевершує українських військових у вогневій потужності.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що українські сили обов'язково повернуться до Лисичанська.

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ЛисичанськВійна Росії проти України