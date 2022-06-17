Лисичанск под мощными обстрелами, за Северодонецк идут бои, - Гайдай

По его словам, в области сохраняется тяжелая ситуация.

"Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, обстреливается Лисичанск. В районе Золотого и Тошковки идут очень тяжелые бои. Говорят, что орки устают… те, кто приходят устают, но что-то они как-то пока не кончаются, как тараканы лезут из всех щелей", - отметил он.

Он также отметил, что продолжается подвоз гуманитарной помощи, проводится "тихая" эвакуация без предварительных анонсов.

"В Северодонецке идут бои, город не захвачен, как говорит русня. А в Лисичанске очень мощные обстрелы, к сожалению, есть погибшие… Очень тяжело, война не заканчивается", - добавил Гайдай.