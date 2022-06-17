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Лисичанск под мощными обстрелами, за Северодонецк идут бои, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Илона Свиридова

Ситуация в подконтрольной части Луганской области остается очень тяжелой, бои за Северодонецк продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в области сохраняется тяжелая ситуация.

"Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, обстреливается Лисичанск. В районе Золотого и Тошковки идут очень тяжелые бои. Говорят, что орки устают… те, кто приходят устают, но что-то они как-то пока не кончаются, как тараканы лезут из всех щелей", - отметил он.

Он также отметил, что продолжается подвоз гуманитарной помощи, проводится "тихая" эвакуация без предварительных анонсов.

"В Северодонецке идут бои, город не захвачен, как говорит русня. А в Лисичанске очень мощные обстрелы, к сожалению, есть погибшие… Очень тяжело, война не заканчивается", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай рассказал, можно ли эвакуировать гражданских с территории северодонецкого "Азота".

А американская газета NYT показала массовое захоронение мирных жителей в Лисичанске.

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ЛуганскСеверодонецкЛисичанск