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Лисичанськ під потужними обстрілами, за Сєвєродонецьк йдуть бої, - Гайдай

Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Ілона Свиридова

Ситуація в підконтрольній частині Луганської області залишається дуже важкою, бої за Сєвєродонецьк тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в області зберігається важка ситуація.

"Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються ... ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин",-зазначив він.

Він також зазначив, що триває підвезення гуманітарної допомоги, проводиться "тиха" евакуація без попередніх анонсів.

"У Сєвєродонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, чи можна евакуювати цивільних з території сєвєродонецького"Азоту".

А американська газета NYT показала масове поховання мирних жителів у Лисичанську.

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ЛуганськСєвєродонецькЛисичанськ