Лисичанськ під потужними обстрілами, за Сєвєродонецьк йдуть бої, - Гайдай

За його словами, в області зберігається важка ситуація.

"Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються ... ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин",-зазначив він.

Він також зазначив, що триває підвезення гуманітарної допомоги, проводиться "тиха" евакуація без попередніх анонсів.

"У Сєвєродонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується", - додав Гайдай.