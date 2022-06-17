Лисичанськ під потужними обстрілами, за Сєвєродонецьк йдуть бої, - Гайдай

Ситуація в підконтрольній частині Луганської області залишається дуже важкою, бої за Сєвєродонецьк тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, в області зберігається важка ситуація.
"Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються ... ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин",-зазначив він.
Він також зазначив, що триває підвезення гуманітарної допомоги, проводиться "тиха" евакуація без попередніх анонсів.
"У Сєвєродонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується", - додав Гайдай.
Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, чи можна евакуювати цивільних з території сєвєродонецького"Азоту".
А американська газета NYT показала масове поховання мирних жителів у Лисичанську.
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