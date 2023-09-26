В лісі не відсиджуються. Як працюють диспетчери "Укренерго" під час ударів по енергетиці України

Диспетчери "Укренерго" завжди залишаються в диспетчерському пункті та управляють енергосистемою. Навіть під час російських атак. Вони роблять це зі спеціальних захищених локацій.

"Ми одразу ввели спеціальні протоколи безпеки. Насправді ще після початку вторгнення було змінено систему безпеки та протоколи реагування для персоналу", - сказав Кудрицький, відповідаючи на питання, чи змінилася система безпеки для співробітників "Укренерго".

Він нагадав, що на початку вторгнення РФ були під частковою окупацією Київська, Сумська, Чернігівська і Харківська області. Тоді в компанії "оновили всі свої внутрішні процедури".

"Але, коли почалися масовані обстріли, ми ще доповнили ці процедури. Однак, іноді обстріли відбуваються без оголошення повітряної тривоги, особливо в прифронтових областях просто іноді не встигають її оголосити. І у нас в результаті декілька людей загинули, які знаходилися на об'єктах під час своєї зміни. Оперативний персонал, наприклад", - розповів глава "Укренерго".

Він зазначив, що навіть адміністративна будівля компанії була об'єктом атак російських "Шахедів" минулого року.

"Тому ким би ти не працював в "Укренерго", чи електромонтером, чи бухгалтером, чи головою правління, чи закупівельником, чи диспетчером, ти все одно несеш певні персональні ризики. На жаль, це так. І на 100% їх усунути в умовах війни й в умовах, коли агресор обстрілює саме енергетичні об'єкти, неможливо", - наголосив Кудрицький.

Як працюватимуть співробітники "Укренерго" під час тривог

Коментуючи інформацію, що деякі його колеги розповідають, що під час тривоги диспетчерські служби будуть йти з місця роботи й "відсиджуватися" в сховищах чи десь в лісі, Кудрицький запевнив, що "такої екзотичної версії ще не чув".

"Якщо це енергетик, то він чи вона повинні знати, що диспетчери в ліс не йдуть. Диспетчери завжди залишаються в диспетчерському пункті та управляють енергосистемою. Роблять це із захищених локацій, про які ми не будемо на загал говорити (з міркувань безпеки - ред.). Так було всю минулу зиму, так буде і наступної зими", - зазначив голова "Укренерго".

За його словами є резервні приміщення, які слугують місцем роботи під час атак.

"Це стандартна абсолютно історія, яка існувала за багато років до початку війни. Тому я й кажу, що якщо людина енергетик, вона в принципі повинна мати уявлення про те, як працюють диспетчери", - додав Кудрицький.

Щодо персоналу підстанції, він розповів, що в компанії є свої протоколи безпеки для електромонтерів.

"Вони не є диспетчерами, вони є працівниками відповідних експлуатаційних служб. У них є свої протоколи безпеки, і ми зараз вживаємо додаткових заходів для посилення їхнього фізичного захисту під час повітряних тривог і під час можливих атак на наші об'єкти", - сказав голова компанії.

Кудрицький пояснив, що техніка в диспетчерській ніколи й ні за яких обставин не буде без контролю.

"Вона ніколи й не була без контролю, жодної секунди, останні, напевно, років 50. Я хочу заспокоїти ваших читачів і глядачів: диспетчерам немає ніякого сенсу йти в ліс з диспетчерських пунктів. Щобільше, ці пункти розташовані досить далеко від лісу. Тому не переживайте", - зазначив голова "Укренерго".

Атаки РФ та відключення світла взимку

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

За словами директора ДТЕК Дмитра Сахарука, якщо російські терористи не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. За його словами, енергетики розглядають усі варіанти, у тому числі й найгірший сценарій - повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми.

При цьому він зазначив, що відключення електропостачання - це не факт, а ризик, до якого всі в Україні мають бути готові, якщо Росія знову вдасться до енергетичного терору.