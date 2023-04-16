Ліси, мости та дитячі іграшки. Рятувальники розповіли, де найчастіше трапляються міни

Російські окупанти можуть маскувати вибухівку під побутові предмети та залишати їх у неочевидних місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Часом замінованими є неочевидні місця, як-от береги річок, лісопаркові зони, дитячі майданчики, криниці. Також ворог ховає вибухові пристрої у будинках, маскує їх під побутові предмети і навіть мінує іграшки", - зазначають рятувальники.
Зазначимо, що не варто наближатися до територій, поруч з якими є знак "Стоп мини" у вигляді черепа та схрещених кісток. Проте не всі заміновані ділянки мають такий знак. До того ж, небезпечні ділянки з біло-червоною смужкою без таблички "Стоп мини".
ДСНС зібрало перелік потенційно небезпечних місць і територій. Зокрема, до них відносять:
Повний перелік дивіться на ілюстраціях.
Нагадаємо, раніше рятувальники розповідали, як краще ознайомити дітей з темою мінної небезпеки.
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