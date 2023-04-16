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Леса, мосты и детские игрушки. Спасатели рассказали, где чаще всего встречаются мины

Фото: спасатели рассказали, где чаще всего встречаются мины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты могут маскировать взрывчатку под бытовые предметы и оставлять их в неочевидных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Иногда заминированы неочевидные места, такие как берега рек, лесопарковые зоны, детские площадки, колодцы. Также враг прячет взрывные устройства в домах, маскирует их под бытовые предметы и даже минирует игрушки", - отмечают спасатели.

Отметим, что не стоит приближаться к территориям, рядом с которыми есть знак "Стоп мины" в виде черепа и скрещенных костей. Однако не все заминированные участки имеют такой знак. К тому же опасными являются участки с бело-красной полоской без таблички "Стоп мины".

ГСЧС собрала список потенциально опасных мест и территорий. В частности, к ним относятся:

  • улицы и дворики, где проходили боевые действия;
  • военно-стратегические локации на местности, как аэропорт или полигон;
  • объекты стратегической инфраструктуры;
  • местность у мостов, обочины дорог;
  • военные контрольно-пропускные пункты;
  • водные источники, колодцы, берега рек;
  • поле, лесополосы, леса;
  • кладбище;
  • тела погибших людей;
  • детские игрушки.

Полный список смотрите на иллюстрациях.

Напомним, ранее спасатели рассказывали, как лучше ознакомить детей с темой минной опасности.

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ГСЧС