Лишнее напряжение: чем Украине угрожает импорт электроэнергии из России

Губительный импорт

Верховная рада в сентябре с подачи главы энергетического комитета Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси на условиях двусторонних контрактов, а уже с октября начались поставки.

Контракты на импорт э/э с россиянами заключили пять компаний, среди которых самые большие поставки были для фирмы "Юнайтед Энерджи", связанной с олигархом Игорем Коломойским.

Герус уверял, что импорт электроэнергии позволил на 20% снизить ее стоимость в ноябре, демонополизировав рынок. Несколько позже нардеп говорил, что поставки э/э из-за рубежа с середины месяца снизятся к нулю, поскольку компании-импортеры уже "наелись убытков".

Он объяснял это тем, что компании несли убытки в связи с импортом электроэнергии из РФ из-за снижения цен у украинских производителей. Но, как следует из данных "Укрэнерго", в ноябре импорт э/э заметно вырос, и впервые превысил объем экспорта.

Здесь важно отметить две причины, почему импорт обошел экспорт. Во-первых, "Укренерго" в ноябре расширило возможность импорта э/э из Словакии с 400 до 600 МВт. Но вместе с тем не произошло расширения мощности сечения для экспорта, к примеру, в Венгрию или Румынию. Главной же причиной скачка внешних поставок стал импорт из стран, не входящих в европейский рынок – России и Беларуси.

Как нельзя некстати эти события совпали с аномально теплой погодой, из-за чего на рынке образовался большой профицит электроэнергии. В связи с переизбытком э/э "Укрэнерго" было вынуждено останавливать украинские электростанции – сначала ТЭС, потом – мощности ветроэлектростанций, что, к слову, также случилось впервые. Кроме того, ограничили мощности "Энергоатома".

Экс-президент "Энергоатома" Юрий Недашковский в ноябре пояснял, что россияне, заявляя низкие цены на э/э в рынке "на сутки вперед", просто вытесняли украинских производителей, которые были вынуждены идти на балансирующий рынок. Там продавцы получают средства только через месяц после поставки э/э. Иными словами, финансово это им менее выгодно.

Из-за большого профицита и доступности сверх дешевой электроэнергии из России и Беларуси цена на крупнейшем биржевом сегменте рынка – рынок "на сутки вперед" (РСВ), упала ниже 74 коп. за кВт*час, что является критически ниже себестоимости даже для атомной энергетики.

А ограничение мощностей теплогенерации оказало прямое влияние на работу угледобывающих предприятий. Генерируя меньше электроэнергии, ТЭС, разумеется, потребляли меньше угля, а, следовательно, шахты меньше добывали и поставляли им своей продукции.

После волны критики в начале декабря парламент внес изменения в закон "О рынке электроэнергии", запретив импорт из РФ, но исключительно на рынок двусторонних договоров, однако не стал вводить ограничения на импорт из России на другие сегменты рынка, например, на рынок "на сутки вперед" – самый большой и ликвидный сегмент рынка.

Также глава комитета Герус полностью отказался ограничивать поставки из Беларуси. Участники рынка уверяют, что э/э из этой страны – реэкспорт российской электроэнергии. И что важно: с февраля после начала работы новой Белорусской АЭС, в Украину может хлынуть дешевый ток, тем самым вытеснив украинскую генерацию.

Кроме того, в измененном законе предусмотрена возможность, что любые ограничения на импорт из России можно снять решением Кабмина в обход Рады.

Уже можно утверждать, что правки в закон мало что изменили. По данным отраслевого издания ExPro, с 11 декабря компании-трейдеры после недели перерыва возобновили импорт российской электроэнергии.

"Электрический стул" Москвы

​Поставки э/э из РФ – это не только и не столько вопрос об экономике и бизнесе, сколько о политике и безопасности страны. С момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, где Россия поддерживает боевиков и сепаратистов, украинские власти не оставляли попыток максимально избавиться энергетической зависимости от своего северного агрессивного соседа, прекратив покупать напрямую газ и сократив поставки нефтепродуктов.

Стоит напомнить, что в 2014 году решение о возобновлении поставок электроэнергии из РФ даже стоило должности замминистра энергетики, подписавшему соответствующее распоряжение. И едва ли сейчас, учитывая удручающую ситуацию на востоке страны и в Крыму, можно говорить о смягчении политических предпосылок для возобновления торговли энергоресурсами со страной-агрессором.

Отказ от прямых закупок газа у РФ долгое время оставался предметом гордости для правительства и НАК "Нафтогаза". И даже сейчас, в разгар переговоров о новом транзитном контракте с РФ на поставку газа в ЕС через Украину, в обществе нет единого мнения насчет того стоит ли власти соглашаться на уловки Кремля, требующего вместе с договором на транзит подписать контракт о прямом импорте газа в Украину.

Но если по газу украинской стороне и придется русским уступить, здесь есть важное отличие от истории с импортом э/э. Газа собственной добычи в Украине явно не хватает для потребностей и населения, и промышленности, тогда как с электроэнергией ситуация иная – мы сами открываем россиянам доступ на наш рынок, ограничивая мощности отечественных производителей.

Сев на "электрический стул" Москвы, Украина может потерять больше, чем деньги. И что немаловажно: дешевая э/э из РФ чревата для нашей страны провалом важной реформы. Официальный Киев в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС взял на себя ряд обязательств в энергетической сфере. Одно из них – синхронизации украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E) в 2022 году. И год до синхронизации наша энергосистема должна проработать в изолированном режиме от систем РФ и Беларуси. Импорт, открытый главой профильного комитета, может эти планы нарушить.

Европейские партнеры Украины открытым текстом говорят об этих рисках. Глава секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач на этой неделе в Киеве дал понять, что импорт электроэнергии из РФ – прямая угроза для Украины.

"Россия – агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля. Они всегда могут обрезать поставки", – сказал Копач.

"Как суверенная страна вы должны сбалансировать, как много импорта этой сладкой электроэнергии и как много здесь соседа, который может использовать ее как оружие, создав вам проблемы. Вы должны быть аккуратны, с какими-то объективными мерилами. Можно получить дешевый продукт и обанкротившуюся генерацию внутри страны. Нужно подходить взвешено", – добавил он.

В команде власти пока нет единого мнения насчет импорта э/э. К версии о том, что электроэнергия – такой же товар, как и любой другой, которыми торгуют между собой страны, склоняется Андрей Герус и часть депутатов. С другой стороны, в нынешних условиях дешевый импорт – уверенная дорога в энергозависимость, о чем Украина знает не понаслышке на примере газа, говорит часть депутатов во фракции монобольшинства.

"Я убеждена, что это большой риск, поскольку такие прямые контракты увеличивают риски для наших отечественных производителей. Мы ведь сами производим электроэнергию. А тут оказывается, что мы должны импортировать, чтобы создать рынок. Для кого мы этот рынок делаем? Я убеждена, что нам необходимо защищать отечественного производителя", - заявила депутат из СН Ирина Верещук.

По ее мнению, при нынешней законодательной базе есть риски, что электроэнергия по заниженным ценам будет заходить на рынок в неконтролируемом виде, в том числе и через Беларусь. Тогда как украинские предприятия не смогут даже по себестоимости продавать свою электроэнергию.

Эти риски есть, даже если они не всем очевидны. Но, учитывая позицию главы комитета Андрея Геруса, игнорирующего проблему, не исключено, что ситуация​ потребует вмешательство президента Владимира Зеленского, благодаря личному рейтингу которого в Раду прошли большинство "слуг народа".

В противном случае, пустив эту проблему на самотек, страна может снова попасть в энергетическую ловушку Кремля под предлогом дешевых ресурсов. И тогда речь уже пойдет не только об энергетической, но и политической зависимости от страны-агрессора.