Импорт э/э из РФ может уничтожить украинскую генерацию, - Энергосообщество

Фото: Янез Копач (inogate.org)

Янез Копач на встрече с нардепами прокомментировал ситуацию с импортом э/э из РФ

Россия может использовать продажу электроэнергии Украине в качестве оружия против Украины и с целью уничтожить украинскую генерацию. Об этом заявил директор секретариата Европейского Энергосообщества Янез Копач в ходе встречи с народными депутатами.

"Я согласен Россия - агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Я согласен. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля. Они всегда могут обрезать поставки. Блокирует поставки, например, с Казахстана в Украину и тд. Но здесь у вас важная проблема: импорт электроэнергии - да или нет", - сказал Копач.

Он подчеркнул, что импорт дешевой российской электроэнергии может уничтожить украинскую генерацию, поэтому власти следует взвешенно подходить к решению этого вопроса.

"Как суверенная страна вы должны сбалансировать, как много импорта этой сладкой электроэнергии и как много здесь соседа, который может использовать ее как оружие, создать вам проблемы. Вы должны быть аккуратны. С какими-то объективными мерилами. Можно получить дешевый продукт и обанкротившуюся генерацию внутри страны. Нужно подходить взвешено", - сказал Копач.

Как сообщалось, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.