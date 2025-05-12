"Лишилось 40 із 300": у ГУР перехопили розмову росіян про втечу з Бєлгородської області

Солдати РФ влаштовують бешкети в Бєлгородській області

Варто нагадати, що раніше проект "Хочу жити" оприлюднив перехоплення розмови двох росіян. Ті обговорюють п'яні бешкетування, бійки та домагання з боку російських солдатів у селах Бєлгородської області.

Громадянка РФ розповідає, що російські військові почуваються безкарно, і тому роблять там, що хочуть.

Сьогодні ми писали про те, що мешканці Бєлгородської області навмисно залишають на вулиці свої старі автомобілі, сподіваючись, що їх пошкодять дрони. Так вони намагаються отримати компенсації.

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