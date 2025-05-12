Жителі Бєлгородщини "підставляють" авто під дрони: губернатор погрожує в'язницею
Мешканці Бєлгородської області навмисно залишають на вулиці свої старі автомобілі, сподіваючись, що їх пошкодять дрони. Так вони намагаються отримати компенсації.
Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
"Розмови родичів: наш населений пункт обстрілюють, давайте машину з гаража викотимо, може, обстріляють - хоча б гроші отримаємо. Машина-то стара, нікуди не подіти, не продати", - розповів Гладков.
Він вимагає, щоб під час побудинкових обходів мешканців просили ховати свої автомобілі в гаражі.
Також, за словами губернатора, у Бєлгородській області формують групи з жителів, які вимагають відселення, "поки ще не закінчилася війна", щоб не жити в старих будинках.
Гладков звернувся до чиновників із закликом попереджати жителів, що якщо такі махінації триватимуть, за це, зокрема, загрожує кримінальна відповідальність.
"У нас немає завдання покращити матеріальне забезпечення наших мешканців - у цих напрямках. У нас є завдання допомогти жителям впоратися з украй складною ситуацією через заходи федеральної, регіональної заходів підтримки. Але шахрайські дії починають повторюватися все частіше і частіше", - додав він.
Солдати РФ влаштовують бешкети в Бєлгородській області
Нагадаємо, раніше проєкт "Хочу жити" оприлюднив перехоплення розмови двох росіян. Вони обговорюють п'яні бешкетування, бійки та домагання з боку російських солдатів у селах Бєлгородської області.
Громадянка РФ розповідає, що російські військові почуваються безкарно, і тому роблять там, що хочуть.
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