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"Осталось 40 из 300": в ГУР перехватили разговор россиян о побеге из Белгородской области

Иллюстративное фото: в ГУР перехватили разговор россиян о побеге из Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка в своем новом перехвате выяснила, что россияне в Брянской области жалуются на неспособность оккупационной армии защитить свои же территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

По словам россиянина, в одном из сел проживало 300 человек, а сейчас осталось 40 - они бегут из приграничья Белгородской области.

"В Климовском районе 150 домов уничтожено. Там жило триста человек, а осталось сорок", - рассказал россиянин.

Он также заявил о "таинственном" исчезновении мостов в регионе.

"Мост между Демняками и Азаровкой разрушили реактивным снарядом", - удивляется мужчина.

Солдаты РФ устраивают дебоши в Белгородской области

Стоит напомнить, что ранее проект "Хочу жить" обнародовал перехват разговора двух россиян. Те обсуждают пьяные дебоши, драки и домогательства со стороны российских солдат в селах Белгородской области.

Гражданка РФ рассказывает, что российские военные чувствуют себя безнаказанно, и поэтому делают там, что хотят.

Сегодня мы писали о том, что жители Белгородской области намеренно оставляют на улице свои старые автомобили, надеясь, что их повредят дроны. Так они пытаются получить компенсации.

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