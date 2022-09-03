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Лишили самого необходимого. Оккупанты ввели новый запрет в Запорожской области

Фото: оккупанты запретили ввоз лекарств в Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты запретили ввоз на временно оккупированную территорию Запорожской области лекарств и товаров первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Они (оккупанты, - ред.) решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых", - рассказал он.

По словам Федорова, тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти.

"Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", - констатировал Федоров.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Также коллаборанты заявили, что на временно оккупационных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube.

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Запорожская область