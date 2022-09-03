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Позбавили найнеобхіднішого. Окупанти ввели нову заборону в Запорізькій області

Фото: окупанти заборонили ввезення ліків у Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти заборонили ввезення на тимчасово окуповану територію Запорізької області ліків та товарів першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Вони (окупанти, - ред.) вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих", - розповів він.

За словами Федорова, тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті.

"Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо", - констатував Федоров.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам погрожують розстрілом на місці.

Також колаборанти заявили, що на тимчасово окупаційних територіях Херсонської та Запорізької областей почнуть обмежувати використання Google та YouTube.

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Запорожская область