Лишили самого необходимого. Оккупанты ввели новый запрет в Запорожской области

Оккупанты запретили ввоз на временно оккупированную территорию Запорожской области лекарств и товаров первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Они (оккупанты, - ред.) решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых", - рассказал он.

По словам Федорова, тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти.

"Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", - констатировал Федоров.