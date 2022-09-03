Позбавили найнеобхіднішого. Окупанти ввели нову заборону в Запорізькій області

Окупанти заборонили ввезення на тимчасово окуповану територію Запорізької області ліків та товарів першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Вони (окупанти, - ред.) вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих", - розповів він.

За словами Федорова, тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті.

"Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо", - констатував Федоров.