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Лишенный гражданства из-за контрабанды подал в суд на Зеленского: требует отмены санкций

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 19:48
Лишенный гражданства из-за контрабанды подал в суд на Зеленского: требует отмены санкций Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лишенный украинского гражданства из-за контрабанды Александр Еримичук подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службу безопасности Украины (СБУ). Он требует отменить указ от 3 апреля о введении санкций.

Об этом говорится в расписании судебных заседаний.

Александр Еримичук обратился в Кассационный административного суда в составе Верховного суда, который уполномочен пересматривать указы президента Украины.

Ответчиком в деле указан президент Украины Владимир Зеленский. Третьими сторонами - СНБО и СБУ.

Еримичук просит суд признать противоправным и отменить указа президента №140/2021, опубликованный 3 апреля 2021. В расписании заседаний отмечается, что состав суда, который будет рассматривать это дело, уже назначен.

Лишенный гражданства из-за контрабанды подал в суд на Зеленского: требует отмены санкцийСкриншот страницы расписания судебных заседаний

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Под санкции попали 10 лиц, которых связывают с контрабандой. В списке также оказался Еримичук Александр Владимирович.

Отметим, в конце апреля Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контрабанду. Его приняли на заседании СНБО 15 апреля.

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