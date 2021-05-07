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Позбавлений громадянства через контрабанду подав до суду на Зеленського: вимагає скасування санкцій

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 19:48
Позбавлений громадянства через контрабанду подав до суду на Зеленського: вимагає скасування санкцій Фото: Верховний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Позбавлений українського громадянства за контрабанди Олександр Єримичук подав до суду на президента України Володимира Зеленського, Раду національної безпеки і оборони (РНБО) та Службу безпеки України (СБУ). Він вимагає скасувати указ від 3 квітня про введення санкцій.

Про це йдеться в розклад судових засідань.

Олександр Єримичук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який уповноважений переглядати укази президента України.

Відповідачем у справі вказаний президент України Володимир Зеленський. Третіми сторонами - РНБО і СБУ.

Єримичук просить суд визнати протиправним та скасувати Указу президента №140/2021, опублікований 3 квітня 2021 року. У розкладі засідань зазначається, що склад суду, який розглядатиме цю справу, вже призначений.

Позбавлений громадянства через контрабанду подав до суду на Зеленського: вимагає скасування санкційСкриншот сторінки розкладу судових засідань

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Під санкції потрапили 10 осіб, яких пов'язують з контрабандою. У списку також опинився Ерімічук Олександр Володимирович.

Зазначимо, наприкінці квітня Зеленський ввів у дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду. Його прийняли на засіданні РНБО 15 квітня.

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