Позбавлений громадянства через контрабанду подав до суду на Зеленського: вимагає скасування санкцій

Позбавлений українського громадянства за контрабанди Олександр Єримичук подав до суду на президента України Володимира Зеленського , Раду національної безпеки і оборони (РНБО) та Службу безпеки України (СБУ). Він вимагає скасувати указ від 3 квітня про введення санкцій.

Про це йдеться в розклад судових засідань .

Єримичук просить суд визнати протиправним та скасувати Указу президента №140/2021, опублікований 3 квітня 2021 року. У розкладі засідань зазначається, що склад суду, який розглядатиме цю справу, вже призначений.

Олександр Єримичук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який уповноважений переглядати укази президента України.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Під санкції потрапили 10 осіб, яких пов'язують з контрабандою. У списку також опинився Ерімічук Олександр Володимирович.

Зазначимо, наприкінці квітня Зеленський ввів у дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду. Його прийняли на засіданні РНБО 15 квітня.