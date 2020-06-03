Лишение прав и повторный экзамен: как будут наказывать за превышение скорости

Министерство внутренних дел Украины готовит ужесточение наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах. Их будут лишать водительских прав с обязательной повторной сдачей экзамена.

Об этом на брифинге заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министерство планирует внести в Верховную раду законопроект об ужесточении наказания за нарушение скоростного режима.

"Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы… Но если накапливаются штрафы, например, 10 или 15 за месяц, такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен", - отметил Геращенко.

Он также добавил, что для людей с большими доходами штрафы в 255 или 510 гривен - не такие уж и большие средства.

"У нас есть рекордсмен, который за два дня 14 раз превысил скорость, еще один превысил 13 раз, еще три - по 11 раз. У таких лиц … должны отбирать права", - добавил Геращенко.

Напомним, с 1 июня в Киеве и Киевской области заработала система автоматической фиксация нарушений на дорогах, на первом этапе фиксируется превышение скорости на 20 км/ч и более.

Также сообщалось, что за первый день было зафиксировано около 60 тысяч нарушений.