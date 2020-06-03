Позбавлення прав і повторний іспит: як будуть карати за перевищення швидкості

Міністерство внутрішніх справ України готує посилення покарання для водіїв, які постійно перевищують швидкість на дорогах. Їх будуть позбавляти водійських прав з обов'язковим повторним складанням іспиту.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міністерство планує внести до Верховної ради законопроект про посилення покарання за порушення швидкісного режиму.

"Громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки будуть оплачувати штрафи... Але якщо накопичуються штрафи, наприклад, 10 або 15 за місяць, такий водій позбавляється прав і має повторно складати іспит", - зазначив Геращенко.

Він також додав, що для людей з великими доходами штрафи 255 або 510 гривень - не такі вже і великі кошти.

"У нас є рекордсмен, який за два дні 14 разів перевищив швидкість, ще один перевищив 13 разів, ще три - у 11 разів. У таких осіб ... мають відбирати права", - додав Геращенко.

Нагадаємо, з 1 червня в Києві та Київській області запрацювала система автоматичної фіксації порушень на дорогах, на першому етапі фіксується перевищення швидкості на 20 км/год і більше.

Також повідомлялося, що за перший день було зафіксовано близько 60 тисяч порушень.