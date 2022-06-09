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Лишение металлургов налоговых льгот в индустриальных парках противоречит закону, - эксперт

Фото: лишение металлургов налоговых льгот в индустриальных парках противоречит законам (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Инициатива власти лишить металлургическую отрасль налоговых льгот в индустриальных парках - нелогична, и нарушает законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя аналитического центра развития рыночной экономики CMD Ukraine Игоря Гужву.

Как известно, глава Налогового комитета Даниил Гетманцев и член того же комитета Нина Южанина подали правки в законопроекты про индустриальные парки, которые предусматривают, что предприятия, которые занимаются производством кокса, чугуна, стали и ферросплавов, а также продуктов нефтепереработки, не освобождаются от налога на прибыль, а также от НДС на импорт нового оборудования.

"Лишить металлургию льгот в индустриальных парках - решение нелогичное и нарушает законы, поскольку в базовом законе про индустриальные парки сказано, что в нем может размещаться любое предприятие перерабатывающей промышленности, и на него распространяются все льготы и нормы закона. Таким образом, правки Гетманцева и Южаниной нарушают наше законодательство", - пояснил эксперт.

Он также напомнил, что равное освобождение от налогов всех предприятий - это международная практика.

"Например, в Турции большинство металлургических предприятий расположены в свободных экономических зонах и индустриальных парках и пользуются льготами. Так что и украинское законодательство, и международная практика свидетельствует, что инициатива властей - нелогична. Ведь металлообрабатывающие предприятия не получат возможность воспользоваться льготами, а соответственно - развиваться", - поясняет Гужва.

Ранее президент "Укрметаллургпром" Александр Каленко заявил, что власть лишает градообразующие металлургические предприятия шансов быстро восстановиться после разрушительных обстрелов россиян.

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