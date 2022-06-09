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Позбавлення металургів податкових пільг в індустріальних парках суперечить закону, - експерт

Фото: позбавлення металургів податкових пільг в індустріальних парках суперечить законам (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Ініціатива влади позбавити металургійну галузь податкових пільг в індустріальних парках - нелогічна, і порушує закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігоря Гужву.

Як відомо, голова податкового комітету Данило Гетманцев і член того ж комітету Ніна Южаніна подали правки в законопроекти про індустріальні парки, які передбачають, що підприємства, які займаються виробництвом коксу, чавуну, сталі і феросплавів, а також продуктів нафтопереробки, не звільняються від податку на прибуток, а також від ПДВ на імпорт нового обладнання.

"Позбавити металургію пільг в індустріальних парках - рішення нелогічне і порушує закони, оскільки в базовому законі про індустріальні парки сказано, що в ньому може розміщуватися будь-яке підприємство переробної промисловості, і на нього поширюються всі пільги і норми закону. Таким чином, правки Гетманцева і Южаніної порушують наше законодавство", - пояснив експерт.

Він також нагадав, що Рівне звільнення від податків усіх підприємств - це міжнародна практика.

"Наприклад, у Туреччині більшість металургійних підприємств розташовані у вільних економічних зонах та індустріальних парках і користуються пільгами. Так що і українське законодавство, і міжнародна практика свідчить, що ініціатива влади - нелогічна. Адже металообробні підприємства не отримають можливість скористатися пільгами, а відповідно - розвиватися", - пояснює Гужва.

Раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленко заявив, що влада позбавляє містоутворюючі металургійні підприємства шансів швидко відновитися після руйнівних обстрілів росіян.

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