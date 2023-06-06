Лише злочинна війна Росії винна у підриві Каховської ГЕС, - глава МЗС Німеччини

Відповідальність за підрив Каховської гідроелектростанції несе лише Росія, оскільки вона розпочала злочинну війну проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Є лише один відповідальний за цю техногенну та екологічну катастрофу - злочинна та загарбницька війна Росії в Україні", - наголосила глава МЗС.

Вона зазначила, що Каховську ГЕС росіяни використовували як зброю. Вони наразили на величезну небезпеку життя людей у Херсонській області.

За словами Бербок, зараз німецька влада з'ясовує точну картину подій у координації з Україною, країнами "Великої сімки" та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, солдати РФ сьогодні, 6 червня, вночі підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок таких дій окупантів близько 80 населених пунктів у Херсонській області перебувають під загрозою затоплення.

У Міноборони України зазначили, що таким чином росіяни хотіли призупинити процес деокупації, але вони досягли протилежного ефекту.

Усі деталі інциденту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.