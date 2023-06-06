Только преступная война России виновна в подрыве Каховской ГЭС, - глава МИД Германии

Ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции несет только Россия, поскольку она начала преступную войну против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Есть только один ответственный за эту техногенную и экологическую катастрофу - преступная и захватническая война России в Украине", - подчеркнула глава МИД.

Она отметила, что Каховскую ГЭС россияне использовали в качестве оружия. Они подвергли огромной опасности жизни людей в Херсонской области.

По словам Бербок, сейчас немецкие власти выясняют точную картину событий в координации с Украиной, странами "Большой семерки" и Международным агентством по атомной энергии.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, солдаты РФ сегодня, 6 июня, ночью подорвали Каховскую ГЭС. В результате таких действий оккупантов около 80 населенных пунктов в Херсонской области находятся под угрозой затопления.

В Минобороны Украины отметили, что таким образом россияне хотели приостановить процесс деоккупации, но они добились противоположного эффекта.

Все детали инцидента можете узнать в материале РБК-Украина.