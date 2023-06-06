Только преступная война России виновна в подрыве Каховской ГЭС, - глава МИД Германии
Ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции несет только Россия, поскольку она начала преступную войну против Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Есть только один ответственный за эту техногенную и экологическую катастрофу - преступная и захватническая война России в Украине", - подчеркнула глава МИД.
Она отметила, что Каховскую ГЭС россияне использовали в качестве оружия. Они подвергли огромной опасности жизни людей в Херсонской области.
По словам Бербок, сейчас немецкие власти выясняют точную картину событий в координации с Украиной, странами "Большой семерки" и Международным агентством по атомной энергии.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, солдаты РФ сегодня, 6 июня, ночью подорвали Каховскую ГЭС. В результате таких действий оккупантов около 80 населенных пунктов в Херсонской области находятся под угрозой затопления.
В Минобороны Украины отметили, что таким образом россияне хотели приостановить процесс деоккупации, но они добились противоположного эффекта.
Все детали инцидента можете узнать в материале РБК-Украина.
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