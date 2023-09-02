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Не лише закриють небо. Ігнат розповів про завдання, які виконуватимуть F-16 в Україні

Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Основним завданням винищувачів F-16 буде захист усередині повітряного простору України. Зокрема, убезпечити від дронових і ракетних атак, захистити об'єкти критичної інфраструктури та атомної енергетики.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

За його словами, F-16 будуть розосереджені по всіх аеродромах України. У разі повітряного нападу, вони злітатимуть і знищуватимуть загрозу.

Ігнат зазначив, що винищувачі також забезпечать значну перевагу на тимчасово окупованих територіях, де зараз панує російська авіація.

"Ракети HARM, які зараз перебувають на літаках МіГ, будуть утричі, а то й учетверо ефективніше використовуватися. Тобто є можливість управління ними з літака напряму. Зараз МіГ просто скидає цей HARM і він летить у заданий район - це обмежена функція цих ракет", - заявив речник Повітряних сил. 

Він додав, що F-16 допоможуть боротися і відганяти авіацію РФ, не даючи застосовувати керовані авіабомби і завдавати ударів по українських наземних цілях ракетами класу "повітря - поверхня".

Крім цього, літаки зможуть захистити Чорне й Азовське моря, зокрема, припортову інфраструктуру, яка сприятиме зерновій угоді.

Крім того, F-16 мають на озброєнні ракети "Гарпун", які здатні знищувати надводні цілі.

"Літак настільки цільовий, що його хочеться якнайшвидше і використати там, де вирішить військове керівництво", - додав Ігнат.

F-16 для України

Низка європейських країн у рамках авіаційної коаліції погодилася провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також США підтвердили, що у жовтні пілоти ЗСУ розпочнуть тренування на літаках на базі Національної гвардії в штаті Арізона.

Крім того, після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Свою готовність надати літаки підтвердили Нідерланди, Данія та Норвегія. Йдеться про мінімум 61 літак.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що частина українських пілотів, яка проходить навчання у Данії, вже готова розпочати льотні тренування.

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