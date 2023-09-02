Не только закроют небо. Игнат рассказал о задачах, которые будут выполнять F-16 в Украине

По его словам, F-16 будут рассредоточены по всем аэродромам Украины. В случае воздушного нападения, они будут взлетать и уничтожать угрозу.

Игнат отметил, что истребители также обеспечат значительное преимущество на временно оккупированных территориях, где сейчас господствует российская авиация.

"Ракеты HARM, которые сейчас находятся на самолетах МиГ, будут в три раза, а то и в четыре раза эффективнее использоваться. То есть возможность управления ими из самолета напрямую. Сейчас МиГ просто сбрасывает этот HARM и он летит в заданный район - это ограниченная функция этих ракет", - заявил спикер Воздушных сил.

Он добавил, что F-16 помогут бороться и отгонять авиацию РФ, не давая применять управляемые авиабомбы и наносить удары по украинским наземным целям ракетами класса "воздух - поверхность".

Помимо этого самолеты смогут защитить Черное и Азовское моря, в частности, припортовую инфраструктуру, которая будет способствовать зерновому соглашению.

Кроме того, F-16 имеют на вооружении ракеты "Гарпун", которые способны уничтожать надводные цели.

"Самолет настолько целевой, что его хочется как можно быстрее и использовать там, где решит военное руководство", - добавил Игнат.

F-16 для Украины

Ряд европейских стран в рамках авиационной коалиции согласились провести учения украинских пилотов на истребителях F-16. Также США подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ приступят к тренировкам на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

Кроме того, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Свою готовность предоставить самолеты подтвердили Нидерланды, Дания и Норвегия. Речь идет о минимум 61 самолете.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, уже готова приступить к летным тренировкам.

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