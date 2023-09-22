Не лише захід. Які регіони України найбільше заробили на туризмі цього року

В Україні триває відновлення туристичної галузі. Туристичний збір за розміщення гостей у готелях зріс майже на чверть порівняно із 2021 роком.
Водночас у більшості регіонів такі надходження до бюджету знизилися порівняно із 2022 роком. Про це свідчать дані за перше півріччя 2023 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму.
Туристичний збір в Україні за січень-червень 2023 року склав 85 млн 471 тис. грн. У 2021 році надходження до бюджету були 69 млн 453 тис. грн.
Туристичний збір сплачується гостями готелів, баз відпочинку чи садиб за кожну добу перебування. Ці гроші заклади розміщення переказують до місцевих бюджетів. У 2023 році суми складали до 30 грн для туристів із України і до 300 грн для іноземців.
До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 області. Найбільше коштів надійшло до бюджету таких регіонів:
Також суттєво зросли суми туристичного збору в трьох регіонах Західної України: Чернівецькай область – (1 млн 419 тис. грн цього року проти 733 тис. грн торік), Рівненська область – (1 млн 111 тис. грн проти 657 тис. грн) та на Волині (1 млн 253 тис. грн проти 821 тис. грн).
У 15 регіонах збір за ночівлю гостей у готелях знизився. Найбільше сума турзбору скоротилася на Луганщині, де спад становив 100%, на Херсонщині – 98%, на Донеччині – 91%, на Миколаївщині – на 72%.
Також значне скорочення відбулося у Запорізькій (40%), Черкаській (35%), Одеській (33%), місто Київ (29%), Харківській (23,5%), Київській (20,3%), Тернопільській (20%) Кіровоградській (18,5%), Чернігівській (11,5%), Хмельницькій (6%) та Івано-Франківській (3%) областях.
Раніше ми повідомляли, що в Україні розширили карту туристичних магнітів.
Також ми розповідали, як українці обирають місця для подорожей країною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.