Не только запад. Какие регионы Украины больше всего заработали на туризме в этом году

Туристический сбор в Украине за январь-июнь 2023 года составил 85 млн 471 тыс. грн. В 2021 году поступления в бюджет были 69 млн 453 тыс. грн.

Туристический сбор оплачивается гостями отелей, баз отдыха или усадеб за каждые сутки пребывания. Эти деньги заведения размещения переводят в местные бюджеты. В 2023 году суммы составляли до 30 грн для туристов из Украины и до 300 грн для иностранцев.

В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и 4 области. Больше всего средств поступило в бюджет таких регионов:

Львовская область – 20 млн 365 тыс. грн против 19 млн 774 тыс. грн за тот же период в 2022 году.

– 20 млн 365 тыс. грн против 19 млн 774 тыс. грн за тот же период в 2022 году. Киев – 14 млн 171 тыс. грн. Эта сумма почти на треть меньше, чем за шесть месяцев прошлого года – 20 млн 43 тыс. грн.

Закарпатская область заработала 9 млн 53 тыс. грн. Это немного больше, чем за аналогичный период в прошлом году (8 млн 872 тыс. грн).

заработала 9 млн 53 тыс. грн. Это немного больше, чем за аналогичный период в прошлом году (8 млн 872 тыс. грн). В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора оказалась меньше, чем в прошлом году – 8 млн 755 тыс. грн в 2023 году против 9 млн 47 тыс. грн в 2022 году.

В Днепропетровской области в бюджет общин поступило 5 млн 279 тыс. грн. Это на треть больше, чем за первое полугодие прошлого года (около 4 млн грн).

Инфографика: Туристический сбор за январь-июнь 2023 года (предоставлена РБК-Украина)

Также существенно выросли суммы туристического сбора в трех регионах Западной Украины: Черновицкая область – (1 млн 419 тыс. грн в этом году против 733 тыс. грн в прошлом году), Ровенская область – (1 млн 111 тыс. грн против 657 тыс. грн) и на Волыни (1 млн 253 тыс. грн против 821 тыс. грн.).

В 15 регионах сбор за ночлег гостей в гостиницах снизился. Больше всего сумма турсбора сократилась на Луганщине, где спад составил 100%, в Херсонской – 98%, в Донецкой области – 91%, в Николаевской – на 72%.

Также значительное сокращение произошло в Запорожской (40%), Черкасской (35%), Одесской (33%), городе Киев (29%), Харьковской (23,5%), Киевской (20,3%), Тернопольской (20%) ) Кировоградской (18,5%), Черниговской (11,5%), Хмельницкой (6%) и Ивано-Франковской (3%) областях.