Не лише йти в укриття: українцям нагадали, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги

Слід пам‘ятати, що тривога не буває без причини, і дуже важливо реагувати швидко та дотримуватися всіх заходів безпеки, включаючи переміщення в укриття.

Нагадуємо алгоритм дії у разі сигналу повітряної тривоги:

закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло та візьміть з собою найнеобхідніше: документи, засоби зв'язку, продукти харчування;

негайно слідувати до найближчого укриття. Завчасно дізнайтеся про місце розміщення укриттів біля вашого місця знаходження;

якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон, скористайтеся правилом "двох стін";

стежте за новинами;

допоможіть людям похилого віку спуститися у безпечне місце;

чекайте сигнал відбій повітряної тривоги.

Раніше РБК-Україна нагадувало, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну освітній процес дітей зазнав значних змін. Зокрема, під час тривоги діти часто перебувають у школах та дитячих садках.

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