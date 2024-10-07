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Не только идти в укрытие: украинцам напомнили, как действовать в случае сигнала воздушной тревоги

Иллюстративное фото: украинцам напомнили, как действовать в случае сигнала воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине сигнал воздушной тревоги стал неотъемлемой частью сегодняшнего дня. Именно поэтому следует помнить алгоритм действий во время тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Следует помнить, что тревога не бывает без причины, и очень важно реагировать быстро и соблюдать все меры безопасности, включая перемещение в укрытие.

Напоминаем алгоритм действия при сигнале воздушной тревоги:

  • закройте окна, выключите все приборы и свет и возьмите с собой необходимое: документы, средства связи, продукты питания;
  • немедленно следовать до ближайшего укрытия. Заранее узнайте о местоположении укрытий около вашего места нахождения;
  • если не успели добежать до укрытия, немедленно перейдите в помещение без окон, воспользуйтесь правилом двух стен;
  • следите за новостями;
  • помогите пожилым людям спуститься в безопасное место;
  • ждите сигнал отбой воздушной тревоги.

Ранее РБК-Украина напоминало, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину образовательный процесс детей претерпел значительные изменения. В частности, во время тревоги дети часто находятся в школах и детских садах.

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Война в УкраинеВоздушная тревога