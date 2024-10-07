Не только идти в укрытие: украинцам напомнили, как действовать в случае сигнала воздушной тревоги

В Украине сигнал воздушной тревоги стал неотъемлемой частью сегодняшнего дня. Именно поэтому следует помнить алгоритм действий во время тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Следует помнить, что тревога не бывает без причины, и очень важно реагировать быстро и соблюдать все меры безопасности, включая перемещение в укрытие.
Напоминаем алгоритм действия при сигнале воздушной тревоги:
Ранее РБК-Украина напоминало, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину образовательный процесс детей претерпел значительные изменения. В частности, во время тревоги дети часто находятся в школах и детских садах.
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