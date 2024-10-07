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Не лише йти в укриття: українцям нагадали, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги

Понеділок 07 жовтня 2024 00:03
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Не лише йти в укриття: українцям нагадали, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги Ілюстративне фото: українцям нагадали, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні сигнал повітряної тривоги став невід'ємною частиною сьогодення. Саме тому варто пам'ятати алгоритм дій під час тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Слід пам‘ятати, що тривога не буває без причини, і дуже важливо реагувати швидко та дотримуватися всіх заходів безпеки, включаючи переміщення в укриття.

Нагадуємо алгоритм дії у разі сигналу повітряної тривоги:

  • закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло та візьміть з собою найнеобхідніше: документи, засоби зв'язку, продукти харчування;
  • негайно слідувати до найближчого укриття. Завчасно дізнайтеся про місце розміщення укриттів біля вашого місця знаходження;
  • якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон, скористайтеся правилом "двох стін";
  • стежте за новинами;
  • допоможіть людям похилого віку спуститися у безпечне місце;
  • чекайте сигнал відбій повітряної тривоги.

Раніше РБК-Україна нагадувало, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну освітній процес дітей зазнав значних змін. Зокрема, під час тривоги діти часто перебувають у школах та дитячих садках.

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