Що символізують голуб і вогонь? У ПЦУ пояснили суть Святого Духа

У Православній Церкві України нагадали, що сьогодні віряни відзначають День Святого Духа. Українцям пояснили також, чому видимими образами Святого Духа є голуб і вогненні язики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Чим особливий День Святого Духа

У ПЦУ розповіли, що наступного дня після святої П'ятдесятниці особливим чином прославляють Святого Духа - як одну з Іпостасей Святої Тройці.

Уточнюється, що Дух Святий:

перебуває поза простором і часом;

не належить до чуттєво осяжних форм буття;

є вічним, незмірним і всюдисущим.

Сьогодні - День Святого Духа (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"В Євангелії ми кілька разів зустрічаємо свідчення видимого явлення людям Святого Духа у доволі символічних образах", - нагадали у ПЦУ.

Так, під час події Богоявлення (коли Господь Ісус Христос хрестився в Йордані), Дух Святий зійшов у вигляді голуба.

Тим часом у П'ятдесятницю на апостолів Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків.

При цьому Новозавітний вогонь (який зійшов у вигляді пломеніючих язиків на апостолів), мав животворчу силу, благодатну - він "не карав".

Зазначається, що Дух Святий:

просвітив святих апостолів світлом істини;

дарував знання, премудрість;

запалив і зігрів їхні серця та душі багатьох послідовників.

"З тих давніх давен і донині серця віруючих людей під дією Святого Духа зігріваються і надихаються істинною любов'ю, тихим добром і миром, який можна знайти лише в Бозі. Слава Богу за все", - наголосили у ПЦУ.

Що можуть символізувати голуб і вогненні язики

Згідно з інформацією ПЦУ, "чому Господь явив дію Святого Духа саме в таких зовнішніх формах - достеменно знає лише Він Сам".

Тим часом люди - в силу свого досвіду та знань - можуть зауважити, що:

голуб - це символ смирення, лагідності та добра;

вогонь - світло віри, теплота любові та благодать, послані Богом.

У ПЦУ нагадали, що голуби здавна відомі людям як:

доволі мирні птахи (у природному середовищі голуби є неагресивними, покірними);

чисті птахи (за законом Мойсеєвим).

"Навіть Сам Спаситель згадував їх, посилаючи Своїх найближчих учнів на проповідь: "Будьте мудрі, як змії, і лагідні, як голуби", - зауважили у ПЦУ.

Крім того, голуб здавна вважається символом надії та порятунку (адже саме голуб, випущений Ноєм після потопу, приніс у дзьобі оливкову гілку як добру звістку, "що вода зійшла з землі").

"Щодо вогненних язиків, то цей образ близький до інших біблійних алегорій божественної сили, що пов'язані з вогнем і полум'ям", - повідомили у ПЦУ.

Як приклад вірянам навели історію зі Старого Завіту - про зустріч Мойсея з Господом: "І явився йому ангел Господній у полум'ї вогню з середини тернового куща. І побачив він, що терновий кущ горить вогнем, але кущ не згорає".

Уточнюється, що цей кущ відомий ще як Неопалима купина.

Серед інших прикладів, наведених прес-службою ПЦУ, такі:

гора Синай, коли на неї зійшов Господь, щоби проголосити десять заповідей, теж пломеніла: "Гора ж Синай уся димілася від того, що Господь зійшов на неї у вогні";

вогнем Господь покарав жителів Содома і Гоморри: "І пролив Господь на Содом і Гоморру дощем сірку і вогонь від Господа з неба".

"І ще є дуже багато інших прикладів з Писання, де сила Божа символічно зображується великою, гарячою, яскравою, очищаючою силою вогню", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)