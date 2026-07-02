Не лише втрата голосу. Які професійні хвороби освітян дають право на компенсацію

Освітяни в Україні через специфіку професійної діяльності мають право на визнання певних захворювань професійними, що передбачає отримання компенсацій та безкоштовне лікування.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів генеральний директор ДУ "Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України" Богдан Божук.
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"Хронічне професійне захворювання - таке, що виникло внаслідок провадження професійної діяльності працівника виключно або переважно під впливом шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, пов’язаних з роботою", - пояснює Божук.
Діагноз хронічного професійного захворювання (отруєння) мають право встановити вперше лише спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади України.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1662, освітяни найчастіше стикаються із захворюваннями, спричиненими перенапруженням голосового апарату. До них належать:
"Комісія з визнання професійного захворювання бере до уваги всю медичну документацію, зокрема термін дії основного чинника, що спричинив розвиток нозології (як правило, не менше 10 років), клінічні та інструментальні обстеження, динаміку захворювання", - зазначає Божук.
Які професійні хвороби загрожують освітянам (інфографіка РБК-Україна)
Процес визнання захворювання професійним регламентується постановою КМУ №337. Територіальне відділення Держпраці надає санітарно-гігієнічну характеристику умов праці, де зазначається фактичне голосове навантаження у годинах за тиждень.
Після отримання документів від профпатологів та висновку спеціалізованої комісії, пацієнт звертається до Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЄКПФО).
"Згідно з висновком ЄКПФО, ступінь втрати працездатності визначається у відсотках від заробітної плати. Команда може рекомендувати санаторно-курортне лікування у профільних закладах, курси відновлювального лікування та безоплатне отримання медикаментів", - додає експерт.
Як підтвердити, що хвороба виникла під час професійної діяльності (інфографіка РБК-Україна)
Щоб зберегти професійне здоров’я, Богдан Божук радить:
У разі виникнення органічних захворювань голосового апарату призначається терапія: інгаляції, прийом антигістамінних препаратів та фізіотерапевтичні процедури.
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