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Не лише втрата голосу. Які професійні хвороби освітян дають право на компенсацію

08:07 02.07.2026 Чт
3 хв
Як довести, що захворювання є наслідком професійної діяльності?
aimg Василина Копитко
Найчастіше вчителі потерпають від перенапруження голосового апарату (фото ілюстративне: Getty Images)

Освітяни в Україні через специфіку професійної діяльності мають право на визнання певних захворювань професійними, що передбачає отримання компенсацій та безкоштовне лікування.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів генеральний директор ДУ "Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України" Богдан Божук.

Головне:

  • Освітяни належать до групи ризику щодо захворювань голосового апарату, які офіційно визнаються професійними.
  • До переліку профзахворювань входять хронічний ларингіт, вузлики голосових складок ("вузлики співаків"), фонастенія та неврози.
  • Для встановлення професійного характеру захворювання необхідний стаж роботи за фахом не менше 10 років та висновок спеціалізованого закладу.
  • Після визнання захворювання профільна комісія може призначити відсоткову втрату працездатності, що передбачає виплати та безоплатне лікування.

Які діагнози відносять до професійних

"Хронічне професійне захворювання - таке, що виникло внаслідок провадження професійної діяльності працівника виключно або переважно під впливом шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, пов’язаних з роботою", - пояснює Божук.

Діагноз хронічного професійного захворювання (отруєння) мають право встановити вперше лише спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади України.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1662, освітяни найчастіше стикаються із захворюваннями, спричиненими перенапруженням голосового апарату. До них належать:

  • хронічний ларингіт;
  • вузлики голосових складок (вузлики співаків);
  • контактні виразки голосових складок;
  • фонастенія та неврози.

"Комісія з визнання професійного захворювання бере до уваги всю медичну документацію, зокрема термін дії основного чинника, що спричинив розвиток нозології (як правило, не менше 10 років), клінічні та інструментальні обстеження, динаміку захворювання", - зазначає Божук.

Які професійні хвороби загрожують освітянам (інфографіка РБК-Україна)

Процедура підтвердження та виплати

Процес визнання захворювання професійним регламентується постановою КМУ №337. Територіальне відділення Держпраці надає санітарно-гігієнічну характеристику умов праці, де зазначається фактичне голосове навантаження у годинах за тиждень.

Після отримання документів від профпатологів та висновку спеціалізованої комісії, пацієнт звертається до Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЄКПФО).

"Згідно з висновком ЄКПФО, ступінь втрати працездатності визначається у відсотках від заробітної плати. Команда може рекомендувати санаторно-курортне лікування у профільних закладах, курси відновлювального лікування та безоплатне отримання медикаментів", - додає експерт.

Як підтвердити, що хвороба виникла під час професійної діяльності (інфографіка РБК-Україна)

Як уникнути хвороб: поради фахівця

Щоб зберегти професійне здоров’я, Богдан Божук радить:

  • дотримуватися гігієни голосового режиму;
  • виключити тютюнопаління та вживання алкоголю;
  • проводити регулярну санацію вогнищ хронічної інфекції в носоглотці.

У разі виникнення органічних захворювань голосового апарату призначається терапія: інгаляції, прийом антигістамінних препаратів та фізіотерапевтичні процедури.

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