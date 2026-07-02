Не только потеря голоса. Какие профессиональные болезни педагогов дают право на компенсацию

Педагоги в Украине из-за специфики профессиональной деятельности имеют право на признание определенных заболеваний профессиональными, что предусматривает получение компенсаций и бесплатное лечение.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал генеральный директор ГУ "Институт медицины труда имени Ю. И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук.
Главное:
"Хроническое профессиональное заболевание - такое, что возникает вследствие осуществления профессиональной деятельности работника исключительно или преимущественно под влиянием вредных факторов производственной среды и трудового процесса, связанных с работой", - объясняет Божук.
Диагноз хронического профессионального заболевания (отравление) имеют право установить впервые только специализированные лечебно-профилактические учреждения Украины.
Согласно постановлению Кабинета Министров №1662, педагоги чаще всего сталкиваются с заболеваниями, вызванными перенапряжением голосового аппарата. К ним относятся:
"Комиссия по признанию профессионального заболевания принимает во внимание всю медицинскую документацию, в частности срок действия основного фактора, вызвавшего развитие нозологии (как правило, не менее 10 лет), клинические и инструментальные обследования, динамику заболевания", - отмечает Божук.
Процесс признания заболевания профессиональным регламентируется постановлением КМУ №337. Территориальное отделение Гоструда предоставляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, где указывается фактическая голосовая нагрузка в часах через неделю.
После получения документов от профпатологов и заключения специализированной комиссии, пациент обращается в Экспертную команду по оценке повседневного функционирования личности (ЕКПФЛ).
"Согласно заключению ЕКПФЛ, степень потери трудоспособности определяется в процентах от заработной платы. Команда может рекомендовать санаторно-курортное лечение в профильных учреждениях, курсы восстановительного лечения и безвозмездное получение медикаментов", - добавляет эксперт.
Чтобы сохранить профессиональное здоровье, Богдан Божук советует:
При возникновении органических заболеваний голосового аппарата назначается терапия: ингаляции, прием антигистаминных препаратов и физиотерапевтические процедуры.
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