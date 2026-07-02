Не лише втрата голосу. Які професійні хвороби освітян дають право на компенсацію

Освітяни в Україні через специфіку професійної діяльності мають право на визнання певних захворювань професійними, що передбачає отримання компенсацій та безкоштовне лікування.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів генеральний директор ДУ "Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України" Богдан Божук .

Головне: Освітяни належать до групи ризику щодо захворювань голосового апарату , які офіційно визнаються професійними.

, які офіційно визнаються професійними. До переліку профзахворювань входять хронічний ларингіт, вузлики голосових складок ("вузлики співаків"), фонастенія та неврози .

. Для встановлення професійного характеру захворювання необхідний стаж роботи за фахом не менше 10 років та висновок спеціалізованого закладу.

та висновок спеціалізованого закладу. Після визнання захворювання профільна комісія може призначити відсоткову втрату працездатності, що передбачає виплати та безоплатне лікування.

Які діагнози відносять до професійних

"Хронічне професійне захворювання - таке, що виникло внаслідок провадження професійної діяльності працівника виключно або переважно під впливом шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, пов’язаних з роботою", - пояснює Божук.

Діагноз хронічного професійного захворювання (отруєння) мають право встановити вперше лише спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1662, освітяни найчастіше стикаються із захворюваннями, спричиненими перенапруженням голосового апарату. До них належать:

хронічний ларингіт;

вузлики голосових складок (вузлики співаків);

контактні виразки голосових складок;

фонастенія та неврози.

"Комісія з визнання професійного захворювання бере до уваги всю медичну документацію, зокрема термін дії основного чинника, що спричинив розвиток нозології (як правило, не менше 10 років), клінічні та інструментальні обстеження, динаміку захворювання", - зазначає Божук.

Які професійні хвороби загрожують освітянам (інфографіка РБК-Україна)

Процедура підтвердження та виплати

Процес визнання захворювання професійним регламентується постановою КМУ №337. Територіальне відділення Держпраці надає санітарно-гігієнічну характеристику умов праці, де зазначається фактичне голосове навантаження у годинах за тиждень.

Після отримання документів від профпатологів та висновку спеціалізованої комісії, пацієнт звертається до Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЄКПФО).

"Згідно з висновком ЄКПФО, ступінь втрати працездатності визначається у відсотках від заробітної плати. Команда може рекомендувати санаторно-курортне лікування у профільних закладах, курси відновлювального лікування та безоплатне отримання медикаментів", - додає експерт.

Як підтвердити, що хвороба виникла під час професійної діяльності (інфографіка РБК-Україна)

Як уникнути хвороб: поради фахівця

Щоб зберегти професійне здоров’я, Богдан Божук радить:

дотримуватися гігієни голосового режиму;

виключити тютюнопаління та вживання алкоголю;

проводити регулярну санацію вогнищ хронічної інфекції в носоглотці.

У разі виникнення органічних захворювань голосового апарату призначається терапія: інгаляції, прийом антигістамінних препаратів та фізіотерапевтичні процедури.