Не только потеря голоса. Какие профессиональные болезни педагогов дают право на компенсацию

Педагоги в Украине из-за специфики профессиональной деятельности имеют право на признание определенных заболеваний профессиональными, что предусматривает получение компенсаций и бесплатное лечение.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал генеральный директор ГУ "Институт медицины труда имени Ю. И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук .

Главное: Педагоги относятся к группе риска по заболеваниям голосового аппарата , которые официально признаются профессиональными.

, которые официально признаются профессиональными. В список профзаболеваний входят хронический ларингит, узелки голосовых складок ("узелки певцов"), фонастения и неврозы .

. Для установления профессионального характера заболевания необходим стаж работы по специальности не менее 10 лет и заключение специализированного заведения.

и заключение специализированного заведения. После признания заболевания профильная комиссия может назначить процентную потерю трудоспособности, предусматривающую выплаты и бесплатное лечение.

Какие диагнозы относят к профессиональным

"Хроническое профессиональное заболевание - такое, что возникает вследствие осуществления профессиональной деятельности работника исключительно или преимущественно под влиянием вредных факторов производственной среды и трудового процесса, связанных с работой", - объясняет Божук.

Диагноз хронического профессионального заболевания (отравление) имеют право установить впервые только специализированные лечебно-профилактические учреждения Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1662, педагоги чаще всего сталкиваются с заболеваниями, вызванными перенапряжением голосового аппарата. К ним относятся:

хронический ларингит;

узелки голосовых складок (узелки певцов);

контактные язвы голосовых складок;

фонастения и неврозы.

"Комиссия по признанию профессионального заболевания принимает во внимание всю медицинскую документацию, в частности срок действия основного фактора, вызвавшего развитие нозологии (как правило, не менее 10 лет), клинические и инструментальные обследования, динамику заболевания", - отмечает Божук.

Какие профессиональные болезни угрожают педагогам (инфографика РБК-Украина)

Процедура подтверждения и выплаты

Процесс признания заболевания профессиональным регламентируется постановлением КМУ №337. Территориальное отделение Гоструда предоставляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, где указывается фактическая голосовая нагрузка в часах через неделю.

После получения документов от профпатологов и заключения специализированной комиссии, пациент обращается в Экспертную команду по оценке повседневного функционирования личности (ЕКПФЛ).

"Согласно заключению ЕКПФЛ, степень потери трудоспособности определяется в процентах от заработной платы. Команда может рекомендовать санаторно-курортное лечение в профильных учреждениях, курсы восстановительного лечения и безвозмездное получение медикаментов", - добавляет эксперт.

Как подтвердить, что болезнь возникла во время профессиональной деятельности (инфографика РБК-Украина)

Как избежать болезней: советы специалиста

Чтобы сохранить профессиональное здоровье, Богдан Божук советует:

соблюдать гигиену голосового режима;

исключить курение и употребление алкоголя;

проводить регулярную санацию очагов хронической инфекции в носоглотке.

При возникновении органических заболеваний голосового аппарата назначается терапия: ингаляции, прием антигистаминных препаратов и физиотерапевтические процедуры.