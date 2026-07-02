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Не только потеря голоса. Какие профессиональные болезни педагогов дают право на компенсацию

08:07 02.07.2026 Чт
3 мин
Как доказать, что заболевание является следствием профессиональной деятельности?
aimg Василина Копытко
Не только потеря голоса. Какие профессиональные болезни педагогов дают право на компенсацию Чаще всего учителя страдают от перенапряжения голосового аппарата (фото иллюстративный: Getty Images)
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Педагоги в Украине из-за специфики профессиональной деятельности имеют право на признание определенных заболеваний профессиональными, что предусматривает получение компенсаций и бесплатное лечение.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал генеральный директор ГУ "Институт медицины труда имени Ю. И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук.

Главное:

  • Педагоги относятся к группе риска по заболеваниям голосового аппарата, которые официально признаются профессиональными.
  • В список профзаболеваний входят хронический ларингит, узелки голосовых складок ("узелки певцов"), фонастения и неврозы.
  • Для установления профессионального характера заболевания необходим стаж работы по специальности не менее 10 лет и заключение специализированного заведения.
  • После признания заболевания профильная комиссия может назначить процентную потерю трудоспособности, предусматривающую выплаты и бесплатное лечение.

Какие диагнозы относят к профессиональным

"Хроническое профессиональное заболевание - такое, что возникает вследствие осуществления профессиональной деятельности работника исключительно или преимущественно под влиянием вредных факторов производственной среды и трудового процесса, связанных с работой", - объясняет Божук.

Диагноз хронического профессионального заболевания (отравление) имеют право установить впервые только специализированные лечебно-профилактические учреждения Украины.

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Согласно постановлению Кабинета Министров №1662, педагоги чаще всего сталкиваются с заболеваниями, вызванными перенапряжением голосового аппарата. К ним относятся:

  • хронический ларингит;
  • узелки голосовых складок (узелки певцов);
  • контактные язвы голосовых складок;
  • фонастения и неврозы.

"Комиссия по признанию профессионального заболевания принимает во внимание всю медицинскую документацию, в частности срок действия основного фактора, вызвавшего развитие нозологии (как правило, не менее 10 лет), клинические и инструментальные обследования, динамику заболевания", - отмечает Божук.

Не только потеря голоса. Какие профессиональные болезни педагогов дают право на компенсациюКакие профессиональные болезни угрожают педагогам (инфографика РБК-Украина)

Процедура подтверждения и выплаты

Процесс признания заболевания профессиональным регламентируется постановлением КМУ №337. Территориальное отделение Гоструда предоставляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, где указывается фактическая голосовая нагрузка в часах через неделю.

После получения документов от профпатологов и заключения специализированной комиссии, пациент обращается в Экспертную команду по оценке повседневного функционирования личности (ЕКПФЛ).

"Согласно заключению ЕКПФЛ, степень потери трудоспособности определяется в процентах от заработной платы. Команда может рекомендовать санаторно-курортное лечение в профильных учреждениях, курсы восстановительного лечения и безвозмездное получение медикаментов", - добавляет эксперт.

Не только потеря голоса. Какие профессиональные болезни педагогов дают право на компенсациюКак подтвердить, что болезнь возникла во время профессиональной деятельности (инфографика РБК-Украина)

Как избежать болезней: советы специалиста

Чтобы сохранить профессиональное здоровье, Богдан Божук советует:

  • соблюдать гигиену голосового режима;
  • исключить курение и употребление алкоголя;
  • проводить регулярную санацию очагов хронической инфекции в носоглотке.

При возникновении органических заболеваний голосового аппарата назначается терапия: ингаляции, прием антигистаминных препаратов и физиотерапевтические процедуры.

Читайте наше большое интервью с Богданом Божуком о том, как война влияет на работающее население Украины, какие хронические болезни уже обострились и чего ждать дальше.

Ранее мы писали о том, что уже осенью 2026-го педагогам повысят заработную плату. Первый этап роста выплат был в январе этого года.

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