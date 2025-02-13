Не только для военных. Как украинцы могут проехаться романтическим экспрессом от УЗ

"Поезд к тебе" - романтические экспрессы для украинцев в Киеве и Львове (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о запуске в продажу остатка билетов (которые до этого продавали только военным) на романтический экспресс "Поезд к тебе". Путешествия "под настоящим паровозом" состоятся в Киеве и Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как будут курсировать романтические экспрессы и где купить билеты В компании сообщили, что билеты на "Поезд к тебе"-2025 в Киеве и Львове, не приобретенные защитниками Украины, доступны отныне для всех желающих. Украинцам напомнили также о графике движения романтических экспрессов. 14 февраля 2025 года "Поезд к тебе" будет отправляться: в Киеве - в 19:20;

во Львове - в 18:56. 15 и 16 февраля 2025 года отправление этих экспрессов запланировано: в Киеве - на 15:15 и 19:20;

во Львове - на 16:11 и 18:56. Найти "Поезд к тебе" в приложении "Укрзализныци" можно по запросам: для Киева: "Киев-Пассажирский" - "Киев-Романтический";

для Львова: "Львов" - "Львов-Романтический". "С нетерпением будем ждать всех влюбленных, чтобы провести вместе это замечательное время в романтическом путешествии под настоящим паровозом", - подытожили в "Укрзализныце". Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)