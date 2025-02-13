Не только для военных. Как украинцы могут проехаться романтическим экспрессом от УЗ
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о запуске в продажу остатка билетов (которые до этого продавали только военным) на романтический экспресс "Поезд к тебе". Путешествия "под настоящим паровозом" состоятся в Киеве и Львове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Как будут курсировать романтические экспрессы и где купить билеты
В компании сообщили, что билеты на "Поезд к тебе"-2025 в Киеве и Львове, не приобретенные защитниками Украины, доступны отныне для всех желающих.
Украинцам напомнили также о графике движения романтических экспрессов.
14 февраля 2025 года "Поезд к тебе" будет отправляться:
- в Киеве - в 19:20;
- во Львове - в 18:56.
15 и 16 февраля 2025 года отправление этих экспрессов запланировано:
- в Киеве - на 15:15 и 19:20;
- во Львове - на 16:11 и 18:56.
Найти "Поезд к тебе" в приложении "Укрзализныци" можно по запросам:
- для Киева: "Киев-Пассажирский" - "Киев-Романтический";
- для Львова: "Львов" - "Львов-Романтический".
"С нетерпением будем ждать всех влюбленных, чтобы провести вместе это замечательное время в романтическом путешествии под настоящим паровозом", - подытожили в "Укрзализныце".
Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, о запуске эксклюзивных романтических экспрессов для военных - ко Дню влюбленных - "Укрзализныця" рассказала 7 февраля. Тогда украинцам объяснили, что продажа билетов будет осуществляться исключительно через приложение "Армия+" - в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы".
Сообщалось также, что при условии, если не все билеты на "Поезд к тебе" будут приобретены защитниками, остаток поступит в свободную продажу в приложении "Укрзализныци" (за сутки до отправки каждого рейса).
Путешествия - как в Киеве, так и во Львове - будут длиться чуть более 2 часов. Начинаться и завершаться они будут на Центральном вокзале города.
Пассажиров этих экспрессов ожидает романтическая прогулка настоящим паровозом (в новеньком вагоне, в купе на двоих, под романтическую музыку и с тематической игрой для двоих).
В УЗ обещали также бесплатный сюрприз: романтическое чаепитие от Gemini, OneLove & CheeseCake Family в Киеве и от "Львовских круассанов" во Львове.
Кроме того, "Укрзализныця" запланировала приятные подарки для тех пассажиров, которые отправятся в романтическое путешествие именно 14 февраля.
Билеты на "Поезд к тебе" могут иметь разную стоимость - в зависимости от дня недели.
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