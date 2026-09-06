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Не лише Віткофф і Кушнер: хто ще прибув на переговори з Зеленським

14:57 06.09.2026 Нд
1 хв
Глава ОПУ розкрив неочікувані подробиці
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський зустрічає посланців Дональда Трампа у Києві (Getty Images)

6 вересня президент України Володимир Зеленський проведе перемовини не тільки з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а й з європейськими партнерами.

Про це заявив глава ОПУ Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером", - написав Буданов.

За його словами, цей день буде справді насиченим, адже важливі перемовини заплановані не лише з командою президента США Дональда Трампа.

Глава ОПУ підтвердив, що до столиці також прибули представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", - наголосив Буданов.

Як повідомив сам Зеленський, спочатку він проведе переговори з Віткоффом і Кушнером.

Після їх завершення президент України зустрінеться з європейськими посадовцями. Наразі їхні імена не розкривають.

Відомо, що посланці Трампа, які напередодні відвідували Москву, привезли командам Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна нову пропозицію щодо завершення війни.

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Володимир ЗеленськийКирило БудановСтів ВіткоффДжаред КушнерМирні переговори