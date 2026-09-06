Не только Уиткофф и Кушнер: кто еще прибыл на переговоры с Зеленским

"Рад приветствовать в Киеве американскую делегацию во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - написал Буданов.

По его словам, этот день действительно будет насыщенным, ведь важные переговоры запланированы не только с командой президента США Дональда Трампа.

Глава ОПУ подтвердил, что в столицу также прибыли представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

"Все вместе работаем ради достижения справедливого и крепкого мира для Украины", - подчеркнул Буданов.

Как сообщил сам Зеленский, сначала он проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

После их завершения президент Украины встретится с европейскими чиновниками. Пока их имена не раскрывают.

Известно, что посланники Трампа, накануне посещавшие Москву, привезли командам Зеленского и главы Кремля Владимира Путина новое предложение о завершении войны.