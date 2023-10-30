ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только в Виннице. Вирус гепатита А распространяется по области

Винницкая область, Понедельник 30 октября 2023 18:49
UA EN RU
Не только в Виннице. Вирус гепатита А распространяется по области Фото: вирус гепатита А распространяется по Винницкой области (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Винницкой области гепатит А начали регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации в Facebook.

По информации департамента, заболевание гепатитом А зарегистрировали не только в Винницкой, но и в других общинах региона.

В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в: Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Козятине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.

"На сегодняшний день больше всего пациентов в Клиническом центре инфекционных болезней - 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением", - рассказала замдиректора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Она уточнила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом - в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.

Гепатит А в Виннице

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине обнаружили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница Винницкая область Гепатит А
NEWS
Смарт-мобилизация, дроны в школьной программе и Starlink Маска: главное из интервью Федорова
Смарт-мобилизация, дроны в школьной программе и Starlink Маска: главное из интервью Федорова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ