Не только в Виннице. Вирус гепатита А распространяется по области

В Винницкой области гепатит А начали регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации в Facebook .

По информации департамента, заболевание гепатитом А зарегистрировали не только в Винницкой, но и в других общинах региона.

В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в: Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Козятине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.

"На сегодняшний день больше всего пациентов в Клиническом центре инфекционных болезней - 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением", - рассказала замдиректора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Она уточнила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом - в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.

Гепатит А в Виннице

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине обнаружили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.