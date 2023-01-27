Лише у відрядження. Опубліковано постанову про заборону на виїзд чиновників за кордон

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про заборону чиновникам виїжджати за межі України не в рамках службового відрядження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.
У разі введення в Україні воєнного стану низка чиновників має право перетинати державний кордон лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.
Хто потрапляє під обмеження:
Батьки одинаки з дітьми до 18 років
У виняткових випадках можливий пропуск через державний кордон жінки чи чоловіка, які є батьками одинаками, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину чи дітей віком до 18 років (включно), зокрема:
Пропуск здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.
У разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї
Під час введення в Україні воєнного стану голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, зазначених в списку вище, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.
Для лікування за кордоном
На час дії в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон осіб, визначених списком вище, для лікування за кордоном здійснюється за наявності документів, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.
Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.
Нагадаємо, заборонити виїзд чиновників за кордон вирішив президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 січня.
Чому Зеленський вирішив заборонити чиновникам їздити за кордон - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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