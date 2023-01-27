Лише у відрядження. Опубліковано постанову про заборону на виїзд чиновників за кордон

У разі введення в Україні воєнного стану низка чиновників має право перетинати державний кордон лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Хто потрапляє під обмеження:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

державний секретар Кабінету міністрів України, його перший заступник та заступники;

керівник Апарату Верховної ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

керівник Офісу президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України, та їх заступники;

голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати;

голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

уповноважений Верховної ради України з прав людини та його представники;

голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;

працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами; органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків.

Проте є три випадки, коли чиновники можуть перетнути кордон без службового відрядження

Батьки одинаки з дітьми до 18 років

У виняткових випадках можливий пропуск через державний кордон жінки чи чоловіка, які є батьками одинаками, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину чи дітей віком до 18 років (включно), зокрема:

під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України;

для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.

Пропуск здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

У разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї

Під час введення в Україні воєнного стану голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, зазначених в списку вище, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Для лікування за кордоном

На час дії в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон осіб, визначених списком вище, для лікування за кордоном здійснюється за наявності документів, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.