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Только в командировку. Опубликовано постановление о запрете на выезд чиновников за границу

Фото: опубликовано постановление о запрете на выезд чиновников за границу (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров обнародовал постановление о запрете чиновникам выезжать за пределы Украины не в рамках служебной командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета Министров.

В случае введения в Украине военного положения ряд чиновников вправе пересекать государственную границу только на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Кто попадает под ограничения:

  • члены Кабмина, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • государственный секретарь Кабинета министров Украины, его первый заместитель и заместители;
  • руководитель Аппарата Верховной рады Украины, его первый заместитель и заместители;
  • государственные секретари министерств;
  • руководитель Офиса президента Украины и его заместители;
  • руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, и их заместители;
  • глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
  • глава и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
  • глава и члены Счетной палаты;
  • глава и члены Центральной избирательной комиссии;
  • главы и члены других государственных коллегиальных органов;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
  • народные депутаты Украины;
  • уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека и его представители;
  • глава Национального банка, его первый заместитель и заместители;
  • постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  • главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;
  • работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами; органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;
  • глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;
  • глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов.

Однако есть три случая, когда чиновники могут пересечь границу без служебной командировки

Родители одиночки с детьми до 18 лет

В исключительных случаях возможен пропуск через государственную границу женщины или мужчины, которые являются родителями одиночками, среди указанных в этом пункте лиц, имеющих ребенка или детей младше 18 лет (включительно), в частности:

  • во время их выезда за пределы Украины для посещения таких детей, которые находятся за пределами Украины;
  • для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

Пропуск осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

В случае смерти за границей одного из членов семьи

При введении в Украине военного положения председатель Государственной пограничной службы может принять решение о разрешении на пересечение государственной границы для лиц, указанных в списке выше, в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Для лечения за границей

На время действия в Украине военного состояния пропуск через государственную границу лиц, определенных списком выше, для лечения за границей осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения за границей.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.

Напомним, запретить выезд чиновников за границу решил президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 января.

Почему Зеленский решил запретить чиновникам ездить за границу – можно узнать в материале РБК-Украина.

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выезд за границу