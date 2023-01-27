Только в командировку. Опубликовано постановление о запрете на выезд чиновников за границу

Кабинет министров обнародовал постановление о запрете чиновникам выезжать за пределы Украины не в рамках служебной командировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета Министров.
В случае введения в Украине военного положения ряд чиновников вправе пересекать государственную границу только на основании соответствующих решений о служебных командировках.
Кто попадает под ограничения:
Родители одиночки с детьми до 18 лет
В исключительных случаях возможен пропуск через государственную границу женщины или мужчины, которые являются родителями одиночками, среди указанных в этом пункте лиц, имеющих ребенка или детей младше 18 лет (включительно), в частности:
Пропуск осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.
В случае смерти за границей одного из членов семьи
При введении в Украине военного положения председатель Государственной пограничной службы может принять решение о разрешении на пересечение государственной границы для лиц, указанных в списке выше, в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.
Для лечения за границей
На время действия в Украине военного состояния пропуск через государственную границу лиц, определенных списком выше, для лечения за границей осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения за границей.
Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.
Напомним, запретить выезд чиновников за границу решил президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 января.
Почему Зеленский решил запретить чиновникам ездить за границу – можно узнать в материале РБК-Украина.
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