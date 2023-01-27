Только в командировку. Опубликовано постановление о запрете на выезд чиновников за границу

В случае введения в Украине военного положения ряд чиновников вправе пересекать государственную границу только на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Кто попадает под ограничения:

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

государственный секретарь Кабинета министров Украины, его первый заместитель и заместители;

руководитель Аппарата Верховной рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

руководитель Офиса президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, и их заместители;

глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

глава и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

глава и члены Счетной палаты;

глава и члены Центральной избирательной комиссии;

главы и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека и его представители;

глава Национального банка, его первый заместитель и заместители;

постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами; органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов.

Однако есть три случая, когда чиновники могут пересечь границу без служебной командировки

Родители одиночки с детьми до 18 лет

В исключительных случаях возможен пропуск через государственную границу женщины или мужчины, которые являются родителями одиночками, среди указанных в этом пункте лиц, имеющих ребенка или детей младше 18 лет (включительно), в частности:

во время их выезда за пределы Украины для посещения таких детей, которые находятся за пределами Украины;

для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

Пропуск осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

В случае смерти за границей одного из членов семьи

При введении в Украине военного положения председатель Государственной пограничной службы может принять решение о разрешении на пересечение государственной границы для лиц, указанных в списке выше, в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Для лечения за границей

На время действия в Украине военного состояния пропуск через государственную границу лиц, определенных списком выше, для лечения за границей осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения за границей.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.