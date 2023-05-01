Лише відеозв'язок зі світом. Подоляк пояснив, що насправді чекає Путіна після ордеру на арешт

Єдиний спосіб, за допомогою якого російський диктатор Володимир Путін може спілкуватись із зовнішнім світом - це відеозв'язок. У більшості країн йому загрожує арешт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Можна, звичайно, надувати щоки та заявляти, що міжнародний ордер МКС - це ніщо… Можна продовжувати називати себе глобальним гравцем та поважним суб'єктом", - написав Подоляк.

Він нагадав, що Південно-Африканська Республіка попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, а взяти участь через Zoom.

"І що вся "глобальність Путіна" та "міжнародні візити" - відтепер лише відеозв'язок із зовнішнім світом із не встановленого слідчими місця", - зауважив він.