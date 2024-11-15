Італійське місто Флоренція посилило заборони для туристів. Під заборону потрапили скриньки з ключами та гучномовці екскурсоводів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання наголосило, що Флоренція в Тоскані давно користується популярністю серед мандрівників. Але, як і в багатьох інших місцях в Італії та інших місцях, останніми роками тут різко зросла кількість туристів, що призвело до негативної реакції з боку жителів.
Нові заходи боротьби з надмірним туризмом місцева влада ухвалила на тлі того, як уряд Італії приймає у Флоренції зустріч міністрів з питань туризму країн G7.
Нагадаємо, що раніше у Венеції набули чинності й інші правила, що передбачають низку обмежень для туристів та екскурсоводів.
Пізніше Італія посилила правила для відпочивальників та туристів. Серед заборон опинились - нічне плавання, музика та селфі.
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