Видання наголосило, що Флоренція в Тоскані давно користується популярністю серед мандрівників. Але, як і в багатьох інших місцях в Італії та інших місцях, останніми роками тут різко зросла кількість туристів, що призвело до негативної реакції з боку жителів.

Нові заходи боротьби з надмірним туризмом місцева влада ухвалила на тлі того, як уряд Італії приймає у Флоренції зустріч міністрів з питань туризму країн G7.