Издание подчеркнуло, что Флоренция в Тоскане давно пользуется популярностью среди путешественников. Но, как и во многих других местах в Италии и в других местах, в последние годы здесь резко возросло количество туристов, что привело к негативной реакции со стороны жителей.

Новые меры по борьбе с чрезмерным туризмом местные власти приняли на фоне того, как правительство Италии принимает во Флоренции встречу министров по туризму стран G7.