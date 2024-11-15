Итальянский город Флоренция ужесточил запреты для туристов. Под запрет попали ящики с ключами и громкоговорители экскурсоводов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание подчеркнуло, что Флоренция в Тоскане давно пользуется популярностью среди путешественников. Но, как и во многих других местах в Италии и в других местах, в последние годы здесь резко возросло количество туристов, что привело к негативной реакции со стороны жителей.
Новые меры по борьбе с чрезмерным туризмом местные власти приняли на фоне того, как правительство Италии принимает во Флоренции встречу министров по туризму стран G7.
Напомним, что ранее в Венеции вступили в силу другие правила, предусматривающие ряд ограничений для туристов и экскурсоводов.
Позже Италия ужесточила правила для отдыхающих и туристов. Среди запретов оказались - ночное плавание, музыка и селфи.
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