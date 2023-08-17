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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лише Україна визначатиме умови переговорів із Росією, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Тільки Україна ухвалюватиме рішення про умови мирних переговорів із Росією.

Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Українці і тільки українці повинні вирішувати, коли будуть виконані умови для переговорів, і вирішувати за столом переговорів, у разі якщо переговори відбудуться, що є прийнятним рішенням. Наше завдання - підтримати їх", - заявив він.

Організація зустрічі Зеленського та Путіна

Декілька днів тому ліванське видання L'Orient-Le Jour писало, що президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд нібито хоче організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією журналістів, ОАЕ планують, щоб такі переговори відбулися під час COP28 - Конференції ООН щодо зміни клімату.

Ще минулого року Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість переговорів із Путіним.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нещодавно наголошував, що Україна зараз потребує постачання зброї, а не діалогу з Росією.

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