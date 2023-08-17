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Только Украина будет определять условия переговоров с Россией, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Только Украина будет принимать решение об условиях мирных переговоров с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Украинцы и только украинцы должны решать, когда будут выполнены условия для переговоров, и решать за столом переговоров, в случае если переговоры состоятся, что является приемлемым решением. Наша задача - поддержать их", - заявил он.

Организация встречи Зеленского и Путина

Несколько дней назад ливанское издание L'Orient-Le Jour писало, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид якобы хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

По информации журналистов, ОАЭ планируют, чтобы такие переговоры состоялись во время COP28 - Конференции ООН по изменению климата.

Еще в прошлом году Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным.

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк недавно подчеркивал, что Украина сейчас нуждается в поставках оружия, а не диалоге с Россией.

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