Не только Украина. Россия планировала нападение на еще одну страну, - Newsweek

Россия готовилась напасть на Японию летом 2021 года, почти за полгода до того, как президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Как отмечает издание, об этом стало известно из электронного письма, которое было отправлено агентом под ником "Ветер перемен" Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, который руководит антикоррупционным веб-сайтом Gulagu.net. В документах с грифом секретности, которыми поделился информатор из ФСБ РФ, говорится, что Россия в августе 2021 года "вполне серьезно готовилась к локальному военному конфликту" с Японией.

"Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в конце концов была выбрана Украина (сценарий особо не изменился), будут отвечать другие", - говорится в сообщении информатора.

Как утверждает "Ветер перемен", прокремлевские пропагандисты должны были "подогреть" ненависть россиян к японцам, используя ту же терминологию о "нацистах" и "фашистах", которая в итоге прозвучала в адрес украинцев. Первым шагом в этой пропагандистской кампании должно было стать рассекречивание ФСБ информации о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы пытали граждан СССР, проводили "ужасающие биологические эксперименты" над советскими военнопленными. Кроме того, утверждалось, что Япония с 1938 года готовилась к войне с СССР, якобы совершая диверсии.

"Ветер перемен" также назвал точные позиции российских вертолетов, которые, по его словам, должны были ожидать сигнала для атаки на Японию.

"В обоих случаях это просто безумие. Но в целом война была неизбежна для России из-за маниакального желания ее со стороны руководства", - говорится в письме.

Аналитики Newsweek напомнили, что Россия и Япония никогда не подписывали мирный договор, формально завершающий Вторую мировую войну, из-за споров относительно группы островов, на которые претендует Япония, однако они до сих пор оккупированы Россией. Это острова Кунасири, Итуруп, Шикотан и Хабомай из гряды Курильских островов. Токио считает острова своими "северными территориями", и эта проблема десятилетиями напрягала отношения между Россией и Японией.

"Для Японии здесь - краеугольный камень ее современной геополитики: ее статус страны, проигравшей во Второй мировой войне, все еще мешает японцам иметь официальные военные силы, службу внешней разведки и ряд других вещей. Для Японии возвращение Курильских островов фактически означало бы пересмотр или даже упразднение ее послевоенного статуса", - писал информатор.

В письме не объясняется, почему Москва передумала и решила развязать полномасштабную войну против Украины. Однако сообщение было проверено экспертами группы расследователей Bellingcat. Так, Христо Грозев отметил, что показал письмо "двум фактическим контактам в ФСБ", которые "не сомневались, что его написал коллега".