Не лише Україна. У Латвії натякнули, що РФ має піти з усіх окупованих територій

"Очевидно, що довготривалий мир означатиме повну територіальну цілісність України. До речі, і Росії, тому що Росія має повернутися до своїх територій, своїх кордонів, які є міжнародно визнаними. Це чудово зрозуміло", - заявив латвійський президент.

Зазначимо, що росіяни також окупували частину Грузії, йдеться про Абхазію та Південну Осетію, які РФ відібрала у грузинів та визнала "незалежними". Також під російським контролем перебуває невизнане Придністров'я (Молдова). Крім того, Японія вважає, що південні Курильські острови окуповані Росією.

Нагадаємо, що минулої осені президент Володимир Зеленський запропонував створити платформи для деокупації Придністров'я і Абхазії.

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