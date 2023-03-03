RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только Украина. В Латвии намекнули, что РФ должна уйти со всех оккупированных территорий

Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Россия должна покинуть все территории, которые оккупировали ее войска. И в этом контексте речь идет не только об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эгилса Левитса во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским.

"Очевидно, что долговременный мир будет означать полную территориальную целостность Украины. Кстати, и России, потому что Россия должна вернуться к своим территориям, своим международно признанным границам. Это прекрасно понятно", - заявил латвийский президент.

Отметим, что россияне также оккупировали часть Грузии, речь идет об Абхазии и Южной Осетии, которые РФ отобрала у грузин и признала "независимыми". Также под российским контролем находится непризнанное Приднестровье (Молдова). Кроме того, Япония считает, что южные Курильские острова оккупированы Россией.

Напомним, что минувшей осенью президент Владимир Зеленский предложил создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияГрузияМолдова